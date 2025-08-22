"La maglia va onorata. un'altra cazzata non verrà giustificata". Così recita l'enorme striscione affisso fuori dal centro sportivo dell'Atalanta a Zingonia ed evidentemente rivolta ad Ademola Lookman, attaccante che per due settimane non si è presentato agli allenamenti per protesta contro la decisione della società di non cederlo all'Inter, che pure aveva messo sul piatto 42 milioni più 3 di bonus.

