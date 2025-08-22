Il Galatasaray non ha mollato la pista di mercato che conduce a Benjamin Pavard, giocatore che ha messo nella lista delle priorità per rinforzare la difesa. Secondo quanto riporta Footmercato, il difensore francese, nei dialoghi con il club di Istanbul, ha manifestato per il momento la sua titubanza a trasferirsi in Turchia. Anche se, secondo quanto risulta ai colleghi transalpini, Inter e Gala sono quasi d'accordo.