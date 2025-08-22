"L'altro giorno ho letto una frase, l'ho detto anche alla squadra non mi ricordo prima di quale partita giocata quest'estate: 'Tornare indietro per cambiare l'inizio non si può, ma si può iniziare per cambiare la fine'". Così Cristian Chivu, parlando a Sky Sport, della stagione della rivincita che attende l'Inter dopo la delusione provata per l'amaro epilogo della scorsa. 

Sezione: Focus / Data: Ven 22 agosto 2025 alle 13:38
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
