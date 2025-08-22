Andy Diouf, centrocampista francese classe 2003 arrivato del Lens e ufficializzato dall'Inter in serata, ha risposto alle curiosità dei canali social nerazzurri: "Soprannome? Dioufy".

Canzoni che ascolti di frequente?
"Ce ne sono tante, mi piace Ninho come cantante".

La prima maglia da calcio?
"La maglia della mia prima squadra, nella regione di Parigi: Garenne-Colombes".

Film e serie tv preferite?
"300, top boy".

Colore preferito?
"Blu".

Autore: Niccolò Anfosso
