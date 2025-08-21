L'Inter continua nella sua fase di attesa per il mercato in entrata. Oggi il Corriere dello Sport conferma il gradimento per Cissé del Rennes, centrocampista il cui cartellino è schizzato già sui 30 milioni.

Cissé piace eccome, ma si tratta di valutare attentamente l'eventuale esborso elevato per un profilo che ancora deve dimostrare tutto a certi livelli. Relazioni super positive sul suo conto, ma il margine di rischio esiste.

"Questo mercato ha segnato una svolta per il club nerazzurro. Non solo sono arrivati e arriveranno soltanto elementi di prospettiva, ma gli ingressi alla Pinetina verranno soprattutto dall’estero - si legge -. Bonny, prelevato dal Parma, di fatto, sarà l’unica eccezione, per il resto, dopo Sucic dalla Dinamo Zagabria e Luis Henrique dal Marsiglia, anche il centrocampista (Cissé o chi per lui) e il difensore verranno prelevati da un campionato al di fuori dei confini nostrani".

Anche per la difesa, infatti, la new-entry sarà ancora di più un investimento per il futuro. "Non un giovane ancora da formare, ma anche i 26 anni di Chalobah e i 25 di Kiwior potrebbero essere troppi. Attenzione, soprattutto il secondo è da tenere comunque in considerazione, anche perché ha già esperienza nel campionato italiano: non a caso è anche nella lista del Milan. Ma l’idea sembra essere quella di una proiezione ancora più avanzata", si legge.



