Continuano le voci insistenti sulla prossimità dell'accordo tra l'Al-Hilal e Piero Ausilio da parte anche della stampa araba. Ad esprimersi, nel corso del programma 'Our League is Different', è ora il giornalista Abdulrahman Al-Amer che sottolinea: "Il direttore sportivo italiano è all'Inter dal 2014 e sta facendo un ottimo lavoro. Chiunque indaghi si renderà conto che Piero Ausilio, che è all'Inter, nutre grande lealtà nei confronti del club italiano e pertanto non se ne andrà prima della fine dell'attuale mercato".

Al-Amer ha anche spiegato che l'idea del club allenato da Simone Inzaghi è quella di affidarsi ad un nuovo direttore sportivo con una vasta esperienza nella gestione del calcio europeo, una mossa volta a rafforzare il lavoro amministrativo e a semplificare il processo di stipula dei contratti del club.