Nonostante l'addio alla pista Lookman, il progetto di Chivu non fa in soffitta. Il tecnico romeno ha già annunciato di volere un'Inter camaleontica, in grado di cambiare pelle anche all'interno della stessa partita. L'idea del 3-4-2-1 non è abbandonato e ci sono in particolare due giocatori che potrebbero diventare risorse importanti sulla trequarti: Mkhitaryan e Frattesi.

"L'armeno ha le qualità giuste per servire l’ultimo passaggio agli attaccanti, il romano sa come inserirsi in area e allo stesso tempo entrambi sanno come andare a segno quando c’è da centrare la porta - spiega il Corsport -. Se l'ex Sassuolo l’ha dimostrato ampiamente da subentrato nelle ultime due stagioni nerazzurre, l’armeno si è consacrato nel calcio europeo anche a suon di reti, prima di arretrare il proprio raggio d’azione con il passare degli anni per risparmiare energie preziose da centrocampista".