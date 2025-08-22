"Cristian Chivu va supportato dentro e fuori dal campo", ha detto Javier Zanetti nel corso di un'intervista a La Provincia di Como. E prima dell'esordio stagionale contro il Torino di lunedì prossimo è il presidente Beppe Marotta a far sentire la vicinanza del club al giovane tecnico. Come si può apprezzare dalle immagini girate alla Pinetina pubblicate sui social nerazzurri: 

Sezione: Inter Social Club / Data: Ven 22 agosto 2025 alle 14:07
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print