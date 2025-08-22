Il Como continua a cercare un portiere, come annunciato da Cesc Fabregas in conferenza stampa. Tra i vari nomi nella lista, scendono secondo Sky Sport le quotazioni di Filip Stankovic: il portiere di scuola Inter e di proprietà del Venezia non è infatti convinto dal possibile trasferimento perché preferirebbe giocare da titolare.

Concorrenza dalla Spagna, invece, per Iñaki Peña. Il portiere 26enne, che rappresenta l’opzione più semplice in quanto rinnoverà con il Barcellona e partirà poi in prestito, sta trattando anche con alcuni club in Liga con i quali avrebbe il posto da titolare assicurato. Il suo nome però rimane sicuramente molto alto nella lista del club biancazzurro. Rimangono in lista anche Florian Kastenmeier, capitano del Fortuna Düsseldorf, e Adam Zadrazil, classe 2000 di proprietà del Hrade Kralove.