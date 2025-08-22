Il Como continua a cercare un portiere, come annunciato da Cesc Fabregas in conferenza stampa. Tra i vari nomi nella lista, scendono secondo Sky Sport le quotazioni di Filip Stankovic: il portiere di scuola Inter e di proprietà del Venezia non è infatti convinto dal possibile trasferimento perché preferirebbe giocare da titolare.
Concorrenza dalla Spagna, invece, per Iñaki Peña. Il portiere 26enne, che rappresenta l’opzione più semplice in quanto rinnoverà con il Barcellona e partirà poi in prestito, sta trattando anche con alcuni club in Liga con i quali avrebbe il posto da titolare assicurato. Il suo nome però rimane sicuramente molto alto nella lista del club biancazzurro. Rimangono in lista anche Florian Kastenmeier, capitano del Fortuna Düsseldorf, e Adam Zadrazil, classe 2000 di proprietà del Hrade Kralove.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Mercato
Altre notizie
- 23:18 Diouf è già nerazzurro ma non dimentica il Lens: "Grazie di tutto"
- 23:05 Diouf risponde alle curiosità social nerazzurre: dal soprannome alla prima maglia da calcio
- 23:03 De Laurentiis rilancia: "La Serie A dovrebbe tornare a 16 squadre. E le partite andrebbero trasmesse in chiaro"
- 22:49 Serie C, Marani sul FVS: "Non c'entra col VAR. Ringraziamo la FIFA per averci scelto come campionato sperimentale"
- 22:35 Nuovo ruolo per De Marco: "Spiegazione Var e regole per il portiere. Tempo effettivo? Non nego che..."
- 22:21 Gobbi promuove Diouf: "Ha le caratteristiche che in questo momento mancano all'Inter"
- 22:07 Como, caccia al portiere: in calo le quotazioni di Stankovic. Il serbo vorrebbe giocare titolare
- 21:53 Galeone: "Dopo Fabregas, Chivu è l'allenatore che mi è piaciuto di più. Scudetto? Napoli e Inter davanti alle altre"
- 21:40 Arriva la conferma sul numero di maglia di Diouf all'Inter: "Si suona la traccia 17 a centrocampo"
- 21:30 Le prime parole nerazzurre di Diouf: "Ho detto subito sì, essere interista significa molto. Fiero di essere qui"
- 21:25 videoCarbone: "Buona prova, ma abbiamo regalato due gol e mezzo. Dobbiamo ancora crescere"
- 21:11 La Repubblica - Disabili a San Siro, nuova polemica: il parcheggio diventa a pagamento
- 21:09 UFFICIALE - L'Inter accoglie Andy Diouf: "Ecco il ventisettesimo francese della storia nerazzurra"
- 20:57 Il DS del Genoa Ottolini: "Carboni può seguire il percorso di Miretti. Il telefono per Frendrup squilla sempre"
- 20:44 Parte bene il cammino dell'Inter nella Serie A Women's Cup: le nerazzurre battono 2-1 il Genoa
- 20:40 Inter-Cesena, Up&Down - Moressa guida l'attacco, Nenna si sacrifica dietro
- 20:29 Bookies - Inter-Torino, il segno '1' in lavagna a 1,42. Lautaro in pole sui marcatori
- 20:14 Fiorentina, Pioli: "Ho trovato un gruppo di spessore. Kean ha sbagliato, imparerà da queste situazioni"
- 20:00 Colombo: "Derby di Milano? L'ho preparato così. I giocatori mi chiedevano se..."
- 20:00 Il Cesena rimonta tre volte e ferma l'Inter al debutto in casa: 3-3 al Konami Centre, occasione sprecata
- 19:46 Liverpool, Slot contento di Leoni: "Se abbiamo pagato tanto per comprarlo, un motivo c'è"
- 19:30 Dalla Francia - Diouf pronto alla nuova avventura con l'Inter: indiscrezioni sul possibile numero di maglia
- 19:16 Nasce il fantacalcio di FcInterNews, ricchi premi in palio: come partecipare
- 19:11 Chivu a DAZN: "Il mercato è aperto, sappiamo che giocatori aggiungere. Non vogliamo quantità, ma qualità"
- 19:03 Lautaro all'ottavo compleanno nell'Inter, il club: "Ecco perché ci ha conquistato"
- 18:49 Il DS del Lille Létang spiazza i giornalisti: "Pavard dovrebbe essere qui lunedì". Poi ride e chiarisce
- 18:35 Ausilio-Al-Hilal, le voci dall'Arabia Saudita si fanno insistenti. "Ma lui è leale verso l'Inter, quindi..."
- 18:22 Qui Torino - Si annuncia una bella presenza di tifosi granata a San Siro: oltre 1.500 biglietti venduti
- 18:08 Napoli, i ricordi di Beukema: "Bellissima la vittoria con l'Inter, bello aiutare il Napoli"
- 17:53 Chivu sprona Bastoni: "Ha ancora margini di miglioramento e lui vuole crescere ogni giorno"
- 17:38 Scatta la Serie A Women's Cup, Inter attesa dal Genoa: le formazioni ufficiali del match
- 17:24 Chivu: "Col Torino al momento abbiamo un'unica certezza. La difesa a quattro? Soluzione che può servirci"
- 17:10 videoDiouf, la prima giornata interista prosegue: il francese al CONI per l'idoneità sportiva, poi la firma
- 16:55 Serie C, stasera al via una stagione storica: in Livorno-Ternana debutterà il Football Video Support
- 16:41 Footmercato - Galatasaray, Pavard priorità per la difesa. Ma il difensore ha espresso la sua titubanza
- 16:27 Serie A Women's Cup al via, De La Fuente (Genoa): "Sempre speciale giocare contro l'Inter: è una delle candidate al titolo"
- 16:13 Mauro: "Juve, troppo poco sul mercato per lottare con Inter e Napoli. Servirebbe uno come Pio Esposito..."
- 15:59 Napoli, Conte: "Scudetto? Sarà difficile, tante squadre attrezzate. Da favoriti siamo arrivati decimi l'ultima volta"
- 15:44 Corsera - Inter-Diouf, decisiva la mediazione di Mirabelli per il sorpasso sul Napoli: il motivo
- 15:30 Chivu: "I giocatori sono pronti a tutto per far sì che l'Inter sia competitiva. Il nostro obiettivo è quello di sempre..."
- 15:16 La madre di Rabiot attacca il Marsiglia: "Rissa di violenza inaudita? Non ci crede nessuno"
- 15:02 Parma, Bernabé: "Chivu? Impatto fortissimo: ecco come ci ha salvati. Gli auguro ogni bene"
- 14:49 Sommer: "Scudetto? Faremo di tutto per vincerlo. Chivu ha idee nuove, in questi mesi con lui ho capito una cosa"
- 14:35 SM - Solet, interesse concreto dell'Inter. L'Udinese fissa il prezzo e (per ora) non apre al prestito
- 14:21 Zazzaroni: "Difesa, l'Inter si è mossa per Jacquet. Ma il Rennes ha chiesto 50 milioni di euro"
- 14:07 videoMarotta abbraccia Chivu alla Pinetina: "Pres, tutto a posto"
- 13:53 Milan, Allegri: "Noi favoriti per lo Scudetto? Di solito lo è la detentrice. Io vedo otto squadre che..."
- 13:38 Il motto di Chivu per la nuova stagione: "Non si può tornare indietro, ma si può iniziare per cambiare la fine"
- 13:24 Sky - Verso Inter-Torino: recuperati Dimarco, Carlos Augusto e Frattesi. Diouf atteso domani alla Pinetina
- 13:10 Diouf all'Inter, Sage (allenatore del Lens): "Volevamo tenerlo, ma l'offerta non poteva essere rifiutata"
- 12:56 Inter-Torino, si viaggia verso il tutto esaurito a San Siro: tutte le informazioni utili per i tifosi
- 12:42 Lammens verso il Manchester United: accordo quasi trovato, anticipati club francesi e italiani
- 12:28 GdS - Inter, Chivu accoglie Diouf e prende corpo l'idea di un nuovo centrocampo
- 12:14 Diouf, la critica de La Repubblica: "I francesi di provincia da noi diventano protagonisti"
- 11:59 Dumfries: "Addio all'Inter? Il mio pensiero uguale a quello del club. Scudetto, noi favoriti: dimostriamolo"
- 11:45 Corriere Bergamo - Musah all'Atalanta? Non per Ederson: il brasiliano è conteso, ma...
- 11:30 Ancelotti: "Inter, difficile dimenticare il 5-0 contro il PSG. Ma è arrivata due volte in finale e Marotta saprà gestire eventuali appannamenti"
- 11:16 Romano: "Inter, piena fiducia in Berenbruch: respinta un'offerta dell'Utrecht"
- 11:02 CdS - Inter, Chivu non manda in soffitta il 3-4-2-1: novità per Mkhitaryan e Frattesi
- 10:48 CdS - Mercato Inter: Diouf perfetto per Chivu. Ora un difensore e (forse) un attaccante
- 10:46 videoAndy Diouf è sbarcato all'aeroporto di Linate. Ora le visite mediche e l'idoneità al CONI
- 10:34 TS - Frattesi già a Inter-Torino? La scelta a Chivu, ma c'è un indizio
- 10:20 TS - Inter, parabola Asllani: dall'innamoramento in Primavera ai tre anni senza exploit
- 10:06 videoStriscione degli ultras atalantini: Lookman perdonato? "Ma alla prossima..."
- 09:52 TS - Bastoni, c'è solo l'Inter: incontro in autunno per il rinnovo. Con un sogno
- 09:38 TS - Mercato Inter, manca all'appello un profilo (forse due): ecco le caratteristiche richieste
- 09:24 TS - Diouf all'Inter anche grazie a... Satriano. L'acquisto del francese conferma un trend estivo dei nerazzurri
- 09:10 Zazzaroni: "È stata l'estate di Lookman e del pugno duro di Percassi. Ma il vero mercato..."
- 08:56 CdS - Asllani oggi sarà ufficialmente del Torino, ma può saltare l'Inter
- 08:42 GdS - Esposito e Carboni: a voi la Serie A! L'azzurro sfida Lautaro e Thuram, l'argentino sarà osservato a distanza dall'Inter