A una decina di giorni dalla fine del mercato estivo, l'Udinese non apre alla soluzione del prestito per Oumar Solet, per il quale chiede 25 milioni di euro. Come noto, l'Inter segue concretamente il difensore francese, che però non è l'unico dei profili al vaglio della dirigenza di Viale della Liberazione. Lo riporta Sportmediaset
 

Sezione: Focus / Data: Ven 22 agosto 2025 alle 14:35
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
