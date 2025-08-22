Domenica, contro il Le Havre, Pierre Sage, tecnico del Lens, dovrà fare a meno di Andy Diouf, autorizzato dal club a recarsi in Italia per finalizzare il trasferimento all'Inter: "Andy Diouf sta per andarsene, non farà più parte del gruppo. Volevamo tenerlo per aiutarlo a crescere, resta un giocatore giovane. L'opportunità offerta a lui e al club non poteva essere rifiutata (la proposta presentata dai nerazzurri ai Sang et Or è di 25 milioni di euro, ndr). Non è ancora del tutto definito, speriamo si arrivi in fondo", ha spiegato in conferenza stampa l'allenatore francese.