"Ci sono otto squadre in corsa e di solito la favorita è chi ha vinto il campionato precedente". Così Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, risponde in conferenza stampa a chi indica i rossoneri come favoriti per lo Scudetto.

"Poi c'è l'Inter che è una grande squadra - dice ancora Allegri -. Roma, Fiorentina, Lazio, la Juventus, un lotto di squadre che si contenderanno i primi quattro posti. In mezzo ci siano anche noi. Bisogna essere molto bravi nel lavoro quotidiano, mantenendo equilibrio".