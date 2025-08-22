Sebastian De La Fuente si prepara ad affrontare la Serie A Women's Cup in partenza per il Genoa oggi pomeriggio alle 18.30, in casa contro l'Inter. "Ritroverò un po’ delle mie ex giocatrici sia in Women’s Cup che in campionato", ricorda il tecnico argentino a Il Secolo XIX.

"E' sempre speciale giocare contro club come l’Inter che l’anno scorso è arrivata seconda in campionato ed è una delle candidate al titolo. Sicuramente iniziare con loro ha un valore importante dal punto di vista tecnico-tattico e anche dal punto di vista emotivo".