Andy Diouf è pronto a sposare l'Inter. In giornata il club nerazzurro ha trovato l'accordo col Lens per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista in nerazzurro: l'intesa è stata raggiunta sulla base di circa 20 milioni di euro più bonus per arrivare a 25 totali.

Nella giornata di domani Diouf è atteso a Milano per svolgere le visite mediche che anticiperanno la firma sul contratto quinquennale e l'ufficialità. Lo fa sapere Sky Sport.