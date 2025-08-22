Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, attraverso un messaggio sui social l'Inter conferma il numero di maglia che Andy Diouf porterà nella sua esperienza all'Inter. Il francese ha scelto il numero 17 e il club nerazzurro lo annuncia con questo messaggio: "Si suona la traccia 17 a centrocampo".

L'ultimo a portare il numero 17 all'Inter è stato Tajon Buchanan, ceduto quest'anno al Villarreal. Prima di lui, hanno avuto questo numero: Yann Karamoh, Gary Medel, Zdravko Kuzmanovic, McDonald Mariga, Angelo Palombo, Ricardo Quaresma, Filippo Mancini, Francesco Coco, Fabio Cannavaro, Michele Serena, Nicola Beati, Cyril Domoraud, Francesco Moriero e Salvatore Fresi.