Questa mattina alle 11 è ripartito il campionato Primavera con le prime due partite della nuova stagione. Successo del Genoa, che ha espugnato per 2-1 il terreno di gioco della Lazio. Bene anche il Napoli, che ha conquistato i primi tre punti del campionato imponendosi di misura contro il Cagliari di Francesco Pisano. Nel tardo pomeriggio in campo anche l'Inter contro il Monza.