La campagna acquisti dell'Inter non finirà con l'arrivo di Andy Diouf, atteso domani a Milano per le visite mediche dopo la chiusura della trattativa con il Lens (affare da circa 20 milioni di euro più bonus per arrivare a 25 totali). Sky Sport non ha dubbi: alla corte di Cristian Chivu arriverà anche un difensore, indipendentemente dalla cessione di qualcuno nel pacchetto arretrato.

"In questo momento - spiega l'emittente satellitare -, non c'è infatti bisogno di cedere nessuno per mettere dentro un difensore in più. L'Inter aveva circa 40/45 milioni di euro da spendere per Lookman o Koné, ma per Diouf ne ha spesi solo 25. Insomma, l'operazione è molto semplice e c'è ancora un po' di margine per poter arrivare un difensore che possa svecchiare il reparto".