Alessandro Bastoni vuole restare all'Inter. Non funzionano le sirene arabe, come riporta oggi Tuttosport, anche se Simone Inzaghi se lo sarebbe volentieri portato dietro all'Al-Hilal.

Il difensore nerazzurro vuole continuare a vestire il nerazzurro e sogna i galloni di capitano, avendo già indossato la fascia un paio di volte nell'ultimo biennio. Nei prossimi mesi potrebbe arrivare anche il prolungamento del contratto dal 2028 al 2029 con opzione per un altro anno, se non direttamente fino al 2030. Già oggi il centrale guadagna 5,5 milioni a stagione. In agenda c'è un incontro in autunno con Tinti, agente del giocatore. 

Sezione: Focus / Data: Ven 22 agosto 2025 alle 09:52
Autore: FcInterNews Redazione
