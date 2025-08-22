Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Calciomercato - L’Originale’, l’ex calciatore Massimo Gobbi analizza la decisione dell’Inter di virare su Andy Diouf, atteso a Milano già domani:

"E un giocatore che porta caratteristiche diverse per struttura. È quasi 1.90, ha fisicità, corsa, difende. Ha strappo e sa ribaltare l’azione, ha le caratteristiche che servono al centrocampo dell’Inter, in questo momento non le ha. È un centrocampista moderno, box to box, bravo anche a finalizzare come dimostra il gol alla Fiorentina”.

Su Asllani: "Sicuramente avrà imparato tanto dai grandi centrocampisti con cui ha giocato all'Inter. È un giocatore che non è mai esploso, ma che adesso può rilanciarsi al Torino che sta facendo un altro grande mercato".