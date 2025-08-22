L'Inter avrebbe guardato al mercato francese, dopo aver praticamente messo le mani sul centrocampista del Lens Andy Diouf, anche per rinforzare la difesa, secondo quanto svelato da Ivan Zazzaroni. Che dal proprio profilo Instagram ha svelato l'approccio dei nerazzurri col Rennes per il 20enne Jeremy Jacquet: "Un mercato da pazzi: quando l'Inter si è mossa col Rennes per Jéremy Jacquet, 20 anni, difensore effettivamente molto forte, si è sentita rispondere "50 milioni". Non escludo che possa fermarsi qui, visto che 40 e 50 milioni sono le cifre che escono dalla bocca di chi vende", il messaggio del direttore del Corriere dello Sport.