Il Corriere della Sera nelle sue pagine dell'edizione di Bergamo torna sull'interesse dell'Inter per Ederson. Secondo il quotidiano, l'Atalanta non ha alcuna intenzione di privarsi del brasiliano, ancora conteso da Manchester United, Inter e squadre arabe (ma non si menziona l'acquisto di Diouf che dovrebbe aver spento ogni velleità da Milano in questo senso).

Il giocatore, in ogni caso, ha risposto sui social alle richieste dei tifosi di non lasciare l'Atalanta, postando le immagini degli allenamenti con i compagni. Anche per questo l'impressione è che un eventuale acquisto di Musah sarebbe un'aggiunta, non un'operazione per sostituire il brasiliano, che secondo il quotidiano vuole restare dov'è.