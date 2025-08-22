Parte bene il cammino dell'Inter Women di Gianpiero Piovani nella Serie A Women's Cup: le nerazzurre superano a La Sciorba il Genoa di Sebastian De La Fuente col punteggio di 2-1, grazie alle reti di Elisa Bartoli al 24esimo di testa su calcio d'angolo e di Haley Bugeja che ribadisce in rete una corta respinta di Forcinella sul tiro di Henrietta Csiszar al 37esimo. Le rossoblu trovano nei minuti finali la rete del 2-1 con Chiara Mele che approfitta di un errore della retroguardia nerazzurra ma non riescono a completare la rimonta. 

Sezione: Inter Femminile / Data: Ven 22 agosto 2025 alle 20:44
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
