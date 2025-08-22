L’Inter U-20 di Benny Carbone si ferma subito davanti ai propri tifosi: contro il Cesena è arrivato infatti uno scoppiettante 3-3, con la triplice rimonta dei romagnoli. Di seguito gli Up&Down dell’incontro tra i nerazzurri.

RISING STARS

MORESSA - Il faro offensivo dei nerazzurri: con un taglio in backdoor in area realizza il suo primo gol in Primavera 1 per il momentaneo 2-1. Poi, nel secondo tempo, si vede annullare un gran gol di testa per il potenziale 3-2. Fisico, centimetri e visione della porta: l’attacco dell’Inter passerà molto da lui in questa stagione.

UP

NENNA - Senza un paio di suoi interventi provvidenziali, le reti subite dall’Inter oggi sarebbero potute essere anche più di due. La chiusura all’ultimo Rossetti nel secondo tempo è risultata alla fine decisiva. I margini di crescita, quindi, non mancano.

LA TORRE - La sua rete al quinto minuto apre la contesa: bel destro nell’angolino basso e Gianfanti battuto. A centrocampo è quello che si rende più pericoloso con qualche scorribanda offensiva che impensierisce la difesa ospite. Tuttavia, resta la macchia sulla palla persa per il 2-2 di Tusko.

HUMANES GOMEZ - A lui Carbone affida il compito di portare quantità e centimetri per riempire l'area e, nonostante il suo ruolo all'Inter sia quello di mezzala, realizza un grande gol di testa da Ariete d'area. Gol che, tuttavia, non è bastato per i 3 punti

DOWN

KUKULIS - Opaco in attacco, si vede poco e porta uno scarno contributo alla causa nerazzurra per scardinare la retroguardia romagnola.

MARELLO - Subentrato nel finale, perde un pallone sanguinoso a favore di Rossetti, che andrà poi a servire l’assist per il pareggio finale di Galvagno. Pur non favorito dal passaggio forse troppo potente di Humanes, ha peccato di lucidità nel liberare l’area dal pallone vagante nei minuti decisivi.