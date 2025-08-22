L'Inter sta per ufficializzare l'arrivo di Diouf e gli elementi in mezzo al campo, dopo l'uscita di Asllani, restano dunque sette. Tanti, ma forse non troppi. Come spiega la Gazzetta dello Sport, Chivu potrebbe anche scansarsi dal canonico 3-5-2 per optare in direzione del doppio trequartista alle spalle di una sola punta.

"Ci sono le idee di Calhanoglu, le incursioni di Barella e Frattesi, il palleggio di Sucic, l’imprevedibilità di Mkhitaryan, gli strappi e la fisicità del francese in arrivo da Lens. C’è materiale a sufficienza per allestire un motore da scudetto, cambiare abito tattico con elasticità e pensare in verticale - si legge -. Il backup rimane quel 3-5-2 che ha costruito le fortune dell’Inter di Inzaghi, sarà con questo sistema di gioco che Chivu debutterà lunedì sera in campionato contro il Torino. Poi, a reparto e conoscenze al completo, l’Inter potrà migrare verso quel 3-4-2-1 intravisto già al Mondiale per club. Con una certezza: Chivu adesso ha gli uomini giusti per fluttuare tra un modulo e l’altro, senza tralasciare la variante 3-4-1-2".