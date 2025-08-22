Dopo l'arrivo dell'ufficialità come nuovo giocatore dell'Inter, Andy Diouf, centrocampista francese classe 2003 arrivato del Lens, rilascia ai canali ufficiali del club le sue prime parole da nerazzurro.

Perché hai scelto questa squadra e cosa significa per la tua carriera arrivare in un Club del genere?

"L’Inter è un club ricco di storia, appena ho saputo della notizia non ci ho pensato un momento: non ci sono stati dubbi per me scegliere questo Club, è un onore essere qui. Essere un interista significa molte cose, sono molto fiero: non vedo l’ora di scendere in campo a San Siro".

Che tipo di giocatore sei, quali sono le tue caratteristiche principali nel tuo ruolo?

"Mi piace giocare con la palla tra i piedi, gioco con personalità e mi piacciono i gesti tecnici e far vedere cosa posso fare con il pallone".

Il centrocampo è il cuore dell’Inter, per te sarà una responsabilità ma anche un’opportunità per crescere tanto. Cosa pensi di poter imparare dai giocatori di grande esperienza che sono qui da anni?

"So che qui ci sono giocatori di grande esperienza nello spogliatoio, voglio imparare stando al loro fianco per crescere insieme a tutta la squadra".

Qui all’Inter troverai diversi connazionali, avevi già parlato con loro prima di arrivare a Milano? Pensi che il tuo inserimento in squadra possa partire da qui?

"Sì è vero, mi fa piacere che ci siano diversi francesi in squadra: conosco bene Ange-Yoan, perché abbiamo giocato insieme in Nazionale e mi ha parlato molto bene del Club. Sicuramente è un fattore che aiuta arrivare in una squadra dove si conosce già qualcuno dei compagni".

Sei alla tua seconda esperienza all’estero, come pensi di adattare le tue capacità e il tuo stile di gioco alla Serie A e alle richieste di Cristian Chivu? "Penso di poter mettere le mie qualità a disposizione della squadra, prendendo il tempo che serve per adattarsi allo stile di gioco del campionato, della squadra e dei compagni. Avere un allenatore che ha giocato qui ad alto livello sicuramente sarà d’aiuto".

I tifosi sono fondamentali per l’Inter. C’è qualcosa che vuoi dire loro per presentarti al meglio?

"Sono molto contento di essere qui, non vedo l’ora di dimostrare in campo ciò che sono in grado di fare: ci vediamo molto presto".