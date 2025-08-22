Da questa sera Andy Diouf è un nuovo centrocampista dell'Inter. Nel corso delle prime parole in nerazzurro, il classe 2003 ha voluto evidenziare che "L’Inter è un club ricco di storia, appena ho saputo della notizia non ci ho pensato un momento". Non poteva mancare il ringraziamento social al Lens: "Grazie di tutto", ha scritto su Instagram.