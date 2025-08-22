"Chivu? Ha avuto un impatto fortissimo, dovevamo salvarci. Ha compattato il gruppo, ci ha capiti come persone e come calciatori. Merita l’Inter, gli auguro ogni bene". Così Adrian Bernabé, centrocampista del Parma, ha raccontato a La Repubblica il suo rapporto con l'attuale tecnico nerazzurro, con cui ha lavorato in Emilia nella seconda parte della scorsa stagione.

Proprio all'Inter, lo spagnolo ha segnato lo scorso 5 aprile il suo primo gol in Serie A, in una partita rimontata dai padroni di casa al Tardini da 0-2 a 2-2.