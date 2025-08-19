Sono arrivate le designazioni per la seconda giornata del campionato Primavera 1. Per la sfida interna dell'Inter di Benito Carbone in programma venerdì alle 18 contro il Cesena è stato scelto Ferdinando Emanuel Toro, arbitro della sezione di Catania, che avrà come assistenti Gennantonio Martone di Monza e Mattia Morotti di Bergamo.