Alla vigilia della partita di Newcastle, il tecnico del Liverpool Arne Slot si è soffermato anche su Giovanni Leoni, il difensore che i Reds hanno prelevato dal Parma dopo che a lungo si è parlato di un interesse da parte di Inter e Milan: "È un bel ragazzo, come la maggior parte degli italiani! Credo che si sia allenato con noi tre volte. Se si guarda quanto lo abbiamo pagato, ci si può aspettare che sia già abbastanza adulto per la sua età, ed è esattamente quello che ho visto. Arriva a 18 anni e gioca con i suoi nuovi compagni di squadra come se fosse qui più a lungo. Impressionante; se si guarda com'è alto, veloce, a suo agio con la palla".

Il tecnico olandese rivendica con orgoglio la decisione di portare Leoni ad Anfield: "Sì, c'è un motivo per cui abbiamo pagato quella somma, ed è perché lo vediamo come una brillante prospettiva. Parla un buon inglese e ha già fatto tre buone sedute. Questo ti dice anche qualcosa sulla squadra. Se arrivi in questo club, se entri in questa squadra, ti senti a tuo agio fin dall'inizio perché è un gruppo molto bello e buono in cui iniziare la tua carriera con il Liverpool".