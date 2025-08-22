Alla vigilia della partita di Newcastle, il tecnico del Liverpool Arne Slot si è soffermato anche su Giovanni Leoni, il difensore che i Reds hanno prelevato dal Parma dopo che a lungo si è parlato di un interesse da parte di Inter e Milan: "È un bel ragazzo, come la maggior parte degli italiani! Credo che si sia allenato con noi tre volte. Se si guarda quanto lo abbiamo pagato, ci si può aspettare che sia già abbastanza adulto per la sua età, ed è esattamente quello che ho visto. Arriva a 18 anni e gioca con i suoi nuovi compagni di squadra come se fosse qui più a lungo. Impressionante; se si guarda com'è alto, veloce, a suo agio con la palla".
Il tecnico olandese rivendica con orgoglio la decisione di portare Leoni ad Anfield: "Sì, c'è un motivo per cui abbiamo pagato quella somma, ed è perché lo vediamo come una brillante prospettiva. Parla un buon inglese e ha già fatto tre buone sedute. Questo ti dice anche qualcosa sulla squadra. Se arrivi in questo club, se entri in questa squadra, ti senti a tuo agio fin dall'inizio perché è un gruppo molto bello e buono in cui iniziare la tua carriera con il Liverpool".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 20:29 Bookies - Inter-Torino, il segno '1' in lavagna a 1,42. Lautaro in pole sui marcatori
- 20:14 Fiorentina, Pioli: "Ho trovato un gruppo di spessore. Kean ha sbagliato, imparerà da queste situazioni"
- 20:00 Colombo: "Derby di Milano? L'ho preparato così. I giocatori mi chiedevano se..."
- 20:00 Il Cesena rimonta tre volte e ferma l'Inter al debutto in casa: 3-3 al Konami Centre, occasione sprecata
- 19:46 Liverpool, Slot contento di Leoni: "Se abbiamo pagato tanto per comprarlo, un motivo c'è"
- 19:30 Dalla Francia - Diouf pronto alla nuova avventura con l'Inter: indiscrezioni sul possibile numero di maglia
- 19:16 Nasce il fantacalcio di FcInterNews, ricchi premi in palio: come partecipare
- 19:11 Chivu a DAZN: "Il mercato è aperto, sappiamo che giocatori aggiungere. Non vogliamo quantità, ma qualità"
- 19:03 Lautaro all'ottavo compleanno nell'Inter, il club: "Ecco perché ci ha conquistato"
- 18:49 Il DS del Lille Létang spiazza i giornalisti: "Pavard dovrebbe essere qui lunedì". Poi ride e chiarisce
- 18:35 Ausilio-Al-Hilal, le voci dall'Arabia Saudita si fanno insistenti. "Ma lui è leale verso l'Inter, quindi..."
- 18:22 Qui Torino - Si annuncia una bella presenza di tifosi granata a San Siro: oltre 1.500 biglietti venduti
- 18:08 Napoli, i ricordi di Beukema: "Bellissima la vittoria con l'Inter, bello aiutare il Napoli"
- 17:53 Chivu sprona Bastoni: "Ha ancora margini di miglioramento e lui vuole crescere ogni giorno"
- 17:38 Scatta la Serie A Women's Cup, Inter attesa dal Genoa: le formazioni ufficiali del match
- 17:24 Chivu: "Col Torino al momento abbiamo un'unica certezza. La difesa a quattro? Soluzione che può servirci"
- 17:10 videoDiouf, la prima giornata interista prosegue: il francese al CONI per l'idoneità sportiva, poi la firma
- 16:55 Serie C, stasera al via una stagione storica: in Livorno-Ternana debutterà il Football Video Support
- 16:41 Footmercato - Galatasaray, Pavard priorità per la difesa. Ma il difensore ha espresso la sua titubanza
- 16:27 Serie A Women's Cup al via, De La Fuente (Genoa): "Sempre speciale giocare contro l'Inter: è una delle candidate al titolo"
- 16:13 Mauro: "Juve, troppo poco sul mercato per lottare con Inter e Napoli. Servirebbe uno come Pio Esposito..."
- 15:59 Napoli, Conte: "Scudetto? Sarà difficile, tante squadre attrezzate. Da favoriti siamo arrivati decimi l'ultima volta"
- 15:44 Corsera - Inter-Diouf, decisiva la mediazione di Mirabelli per il sorpasso sul Napoli: il motivo
- 15:30 Chivu: "I giocatori sono pronti a tutto per far sì che l'Inter sia competitiva. Il nostro obiettivo è quello di sempre..."
- 15:16 La madre di Rabiot attacca il Marsiglia: "Rissa di violenza inaudita? Non ci crede nessuno"
- 15:02 Parma, Bernabé: "Chivu? Impatto fortissimo: ecco come ci ha salvati. Gli auguro ogni bene"
- 14:49 Sommer: "Scudetto? Faremo di tutto per vincerlo. Chivu ha idee nuove, in questi mesi con lui ho capito una cosa"
- 14:35 SM - Solet, interesse concreto dell'Inter. L'Udinese fissa il prezzo e (per ora) non apre al prestito
- 14:21 Zazzaroni: "Difesa, l'Inter si è mossa per Jacquet. Ma il Rennes ha chiesto 50 milioni di euro"
- 14:07 videoMarotta abbraccia Chivu alla Pinetina: "Pres, tutto a posto"
- 13:53 Milan, Allegri: "Noi favoriti per lo Scudetto? Di solito lo è la detentrice. Io vedo otto squadre che..."
- 13:38 Il motto di Chivu per la nuova stagione: "Non si può tornare indietro, ma si può iniziare per cambiare la fine"
- 13:24 Sky - Verso Inter-Torino: recuperati Dimarco, Carlos Augusto e Frattesi. Diouf atteso domani alla Pinetina
- 13:10 Diouf all'Inter, Sage (allenatore del Lens): "Volevamo tenerlo, ma l'offerta non poteva essere rifiutata"
- 12:56 Inter-Torino, si viaggia verso il tutto esaurito a San Siro: tutte le informazioni utili per i tifosi
- 12:42 Lammens verso il Manchester United: accordo quasi trovato, anticipati club francesi e italiani
- 12:28 GdS - Inter, Chivu accoglie Diouf e prende corpo l'idea di un nuovo centrocampo
- 12:14 Diouf, la critica de La Repubblica: "I francesi di provincia da noi diventano protagonisti"
- 11:59 Dumfries: "Addio all'Inter? Il mio pensiero uguale a quello del club. Scudetto, noi favoriti: dimostriamolo"
- 11:45 Corriere Bergamo - Musah all'Atalanta? Non per Ederson: il brasiliano è conteso, ma...
- 11:30 Ancelotti: "Inter, difficile dimenticare il 5-0 contro il PSG. Ma è arrivata due volte in finale e Marotta saprà gestire eventuali appannamenti"
- 11:16 Romano: "Inter, piena fiducia in Berenbruch: respinta un'offerta dell'Utrecht"
- 11:02 CdS - Inter, Chivu non manda in soffitta il 3-4-2-1: novità per Mkhitaryan e Frattesi
- 10:48 CdS - Mercato Inter: Diouf perfetto per Chivu. Ora un difensore e (forse) un attaccante
- 10:46 videoAndy Diouf è sbarcato all'aeroporto di Linate. Ora le visite mediche e l'idoneità al CONI
- 10:34 TS - Frattesi già a Inter-Torino? La scelta a Chivu, ma c'è un indizio
- 10:20 TS - Inter, parabola Asllani: dall'innamoramento in Primavera ai tre anni senza exploit
- 10:06 videoStriscione degli ultras atalantini: Lookman perdonato? "Ma alla prossima..."
- 09:52 TS - Bastoni, c'è solo l'Inter: incontro in autunno per il rinnovo. Con un sogno
- 09:38 TS - Mercato Inter, manca all'appello un profilo (forse due): ecco le caratteristiche richieste
- 09:24 TS - Diouf all'Inter anche grazie a... Satriano. L'acquisto del francese conferma un trend estivo dei nerazzurri
- 09:10 Zazzaroni: "È stata l'estate di Lookman e del pugno duro di Percassi. Ma il vero mercato..."
- 08:56 CdS - Asllani oggi sarà ufficialmente del Torino, ma può saltare l'Inter
- 08:42 GdS - Esposito e Carboni: a voi la Serie A! L'azzurro sfida Lautaro e Thuram, l'argentino sarà osservato a distanza dall'Inter
- 08:28 GdS - Chivu col gruppo al completo e va sul sicuro: la probabile formazione
- 08:14 GdS - Non solo Diouf: in arrivo un altro colpo di mercato. E su Pavard...
- 08:00 GdS - Chivu sorride: ecco Diouf. Già in panchina col Torino? Mediana affollata: Frattesi e Zielinski...
- 01:02 Prima GdS - Inter, Diouf nel motore. Il rinforzo che cambia il centrocampo
- 00:00 I talenti vanno difesi sempre
- 23:45 Condò: "Inter grande squadra invecchiata, ma Diouf lo vedo tra i possibili titolari"
- 23:39 UFFICIALE - Douglas Luiz saluta la Juventus e si trasferisce al Nottingham Forest: le cifre
- 23:30 Sky - C'era anche il Napoli su Diouf, poi lo stop di Lukaku. Sorpasso Inter in poche ore
- 23:15 Vieira coccola Carboni: "Non è ancora al 100%, ma è un piacere lavorare con lui. Può fare tanto per il Genoa"
- 23:00 Dalla Turchia - Ederson complicato, il Galatasaray prova a riallacciare i contatti per Sommer
- 22:45 Accardi: "L'Inter cercherà delle opportunità negli ultimi giorni di mercato. Lookman? Per me lascerà l'Atalanta"
- 22:30 L'Equipe - Diouf va all'Inter, il Lens esulta: è una delle cessioni più importanti. Solo tre affari son stati più cari
- 22:15 Conference League, Fiorentina sul velluto: 3-0 in trasferta al Polissya. Kean si fa espellere
- 22:00 Domani la prima giornata interista di Diouf: dallo sbarco alle visite mediche, il programma
- 21:45 Juventus Women, Canzi: "Aver vinto contro Como e Inter Women nella Women's Cup ci ha dato fiducia"
- 21:31 Cremonese, Bianchetti: "San Siro è uno stadio speciale, per me le emozioni saranno doppie"