Torneranno oggi in gruppo Carlos Augusto e Frattesi, dopo gli allenamenti personalizzati di ieri. Come riporta Tuttosport, il brasiliano ha sostenuto tre sedute personalizzate, ma verrà convocato col Torino per la prima di campionato di lunedì prossimo,

Il centrocampista, invece, dovrebbe essere oggi al lavoro insieme ai compagni ma non ha ancora svolto un allenamento in gruppo in tutta l'estate. La sua presenza lunedì dipenderà quindi da come Chivu vorrà gestirlo. L'impressione è che possa tornare abile e arruolabile per la seconda di campionato contro l'Udinese.