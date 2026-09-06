Bella vittoria esterna per l'Inter Under 18 di Paolo Dellafiore che sbanca il campo della Roma vincendo per 4-2 nella seconda giornata del campionato di categoria. I giallorossi reagiscono allo svantaggio iniziale firmato da Luca Matarrese e, nel giro di pochi minuti, ribaltano il risultato con Bonifazi e Corredera. Prima dell’intervallo, però, Cesare Morosi ristabilisce la parità con una splendida conclusione dal limite. Nella ripresa suggella il successo grazie ad una doppietta di Gabriel Salviato.
Sezione: Giovanili / Data: Dom 06 settembre 2026 alle 20:31
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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