Esordio stagionale amaro per l'Inter U17. I ragazzi di mister Giorgio Schiavini escono sconfitti dal campo dei pari età dell'Hellas Verona per 2-1. Dopo un primo tempo concluso a reti bianche, risultano determinanti le reti dei veronesi Furlan e Greco, arrivate nel girò di 5' dall'inizio della ripresa. Utile solo a rendere meno pesante il passivo la rete nerazzurra a firma Broinas

Sezione: Giovanili / Data: Dom 06 settembre 2026 alle 23:20
Autore: Carlo Gamba
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