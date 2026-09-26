La sconfitta dell'Italia contro il Belgio in Nations League ha lasciato diversi dubbi e dagli studi di Sky Sport Giuseppe Bergomi ha analizzato la prestazione degli azzurri. L'ex difensore si è soffermato soprattutto sulla mancanza di soluzioni tattiche differenti, prendendo come riferimento quanto mostrato invece dalle squadre di Serie A. "Passi perdere, ma mi aspettavo di vedere qualcosa di quello che sta proponendo il nostro campionato. Inter, Roma, Frosinone... Invece no, chi accompagnava la prima punta era Barella o Tonali, roba vecchia", ha spiegato Bergomi.

"Questa Italia non ha proposto niente"

Secondo l'ex difensore, sarebbe servita una maggiore varietà nello sviluppo della manovra, con movimenti e rotazioni capaci di mettere maggiormente in difficoltà la difesa avversaria. "Mi aspettavo rotazioni diverse, il terzino che saliva e si affiancava, invece l'ha studiata in una nuova maniera". Il giudizio sulla proposta offensiva dell'Italia resta quindi particolarmente severo: "Questa Italia non ha proposto niente".

Cambiaghi e Barella tra le poche note positive

Non sono però mancate alcune indicazioni positive. Bergomi ha individuato in Cambiaghi uno dei giocatori più pericolosi della squadra, soprattutto grazie alla capacità di puntare l'uomo, mentre a centrocampo ha premiato la prestazione di Nicolò Barella. "Cambiaghi ha inciso più di tutti, con l'uno contro uno ha fatto assist per Kean e Pio, con due grandi parate. Ha fatto una buona prestazione, ma pochi altri. A centrocampo il migliore è stato Barella, dietro abbiamo fatto parecchia fatica".

Fiducia nel lavoro di Mancini

Nonostante le critiche alla prima uscita, Bergomi non mette in discussione la necessità di concedere tempo al commissario tecnico Roberto Mancini per sviluppare le proprie idee. "C'è da lavorare, ma penso che Mancini abbia delle idee e dovrà avere tempo". Resta però una differenza evidente, secondo l'ex difensore, tra quanto proposto dal campionato italiano e quanto visto in Nazionale: "Il nostro campionato sta proponendo tante cose, ci stiamo divertendo a vedere le partite. Questa Italia non ha proposto niente di quello che stiamo vedendo".