Alla vigilia della trasferta di Bursa, dove l’Italia giocherà lunedì sera la seconda gara del girone di Nations League con la Turchia, Roberto Mancini ha guidato l’allenamento della Nazionale nella tarda mattinata di oggi presso il Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ a Roma.

Ad esclusione degli undici titolari della partita con il Belgio, che si sono sottoposti ad un programma di recupero personalizzato in piscina, alla seduta hanno preso parte tutti i calciatori ad eccezione di Nicolò Zaniolo che, dopo aver svolto un lavoro differenziato, è stato valutato indisponibile per le prossime gare e lascerà il ritiro.