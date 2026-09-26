La Francia ha trascorso la notte di venerdì in Turchia prima di raggiungere direttamente Bruxelles, dove la squadra è atterrata nel primo pomeriggio di sabato. Il prossimo appuntamento sarà infatti la sfida contro il Belgio, in programma lunedì. La nazionale francese ha già svolto una prima seduta di allenamento a porte chiuse presso il centro sportivo dell'Union Saint-Gilloise. Come riferisce L'Equipe, il lavoro ha coinvolto soprattutto i giocatori che non sono scesi in campo nella precedente gara.

"Quanti cambi apporterà Zidane?"

Con appena tre giorni di distanza tra i due impegni, il commissario tecnico Zinedine Zidane potrebbe quindi modificare in maniera significativa la formazione. "Con soli tre giorni di riposo tra le due partite, quanti cambi apporterà Zidane? Sembra altamente improbabile che non effettui alcun turnover, soprattutto considerando le notevoli aspettative che circondano la sua prima partita da allenatore allo Stade de France, venerdì prossimo contro l'Italia", sottolinea il quotidiano francese.

Diouf cerca spazio con i Bleus

Tra i giocatori che potrebbero approfittare delle rotazioni c'è anche Andy Diouf, uno dei cinque nuovi convocati da Zidane. Il centrocampista dell'Inter potrebbe ricevere una chance sia dal primo minuto sia a partita in corso. L'eventuale utilizzo di Diouf potrebbe arrivare in una posizione diversa da quella abitualmente occupata con l'Inter. Il nerazzurro potrebbe infatti essere schierato come terzino sinistro, adattandosi così a un ruolo differente rispetto a quello di esterno destro a tutta fascia ricoperto con la squadra di Cristian Chivu.

Un'altra possibile novità riguarda Lucas Da Cunha, candidato a giocare da mediano difensivo in un centrocampo a tre. Anche in questo caso si tratterebbe di una soluzione dettata dalle caratteristiche della rosa, considerando la presenza di pochi specialisti in quel ruolo nella Nazionale francese. Per Diouf, dunque, la sfida contro il Belgio potrebbe rappresentare una nuova occasione per mettersi in mostra con i Bleus dopo l'avvio di stagione positivo con l'Inter.