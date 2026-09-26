Si sono giocate oggi diverse gare valide per la prima giornata della Nations League. Vittoria per 2-1 contro la Repubblica Ceca per la Croazia di Petar Sucic, in campo per 63 minuti. Al 47’ gol di Modric, poi la replica ceca con Karabec, infine al 77’ il gol vittoria firmato da Pasalic che aveva sostituito proprio l’interista. 90’ minuti in campo per Manuel Akanji contro la Svizzera che ha travolto 3-0 la Macedonia. A segno per gli elvetici Amdouni (doppietta) e Freuler.

Gol e spettacolo in Inghilterra-Spagna dove Josep Martinez è rimasto 90’ in panchina. Al gol iniziale di Yamal per la Spagna avevano replicato Gordon e Kane per gli inglesi nel finale di primo tempo. In avvio di ripresa Kane fallisce il rigore del possibile ko, poi il ritorno iberico con Baena e Oyarzabal che chiudono il risultato sul definitivo 3-2.