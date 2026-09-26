Come riportato da Sky Sport, ad Appiano Gentile continua intanto il percorso di recupero degli infortunati in casa Inter agli ordini di Cristian Chivu. Negli ultimi giorni si sono rivisti Calhanoglu, Dimarco e Spence, segnali importanti in vista della ripresa del campionato e dei numerosi impegni che attendono i nerazzurri.

Spence può entrare nelle rotazioni

Tra i giocatori da tenere maggiormente d’occhio c’è proprio Spence, che dopo la sosta potrebbe iniziare a trovare spazio nelle rotazioni di Chivu e mettere insieme i primi minuti ufficiali della sua stagione. Situazione simile per Provedel, ancora senza minuti nelle gare ufficiali e candidato ad avere una possibilità nelle prossime settimane. Tra i giocatori fin qui meno utilizzati c’è inoltre Stankovic, altro elemento che potrebbe beneficiare del calendario particolarmente fitto. Con gli impegni ravvicinati tra campionato e coppe, Chivu sarà chiamato a gestire le energie della rosa. Spence, Provedel e Stankovic rappresentano quindi tre alternative pronte a guadagnare spazio e minuti nelle prossime partite.