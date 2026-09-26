In occasione dei festeggiamenti a Napoli per i 25 anni della Fondazione PUPI di Javier Zanetti, l'ex difensore Ciro Ferrara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti sottolineando la propria posizione in merito alle prospettive stagionali dell'Inter: "Che risposte ci dà questa prima pausa della Serie A? Direi le solite: in questo momento, Inter e Roma mi sembrano le più accreditate per giocarsi lo Scudetto. Certamente c'è ancora tempo per permettere ad altre squadre di inserirsi, ma l'ultimo scontro diretto ha dimostrato la forza di queste due squadre e che sarà difficile star loro dietro".