Ivan Provedel diventerà molto presto un nuovo giocatore dell'Inter. Come evidenzia l'edizione odierna de Il Messaggero, il portiere classe 1994 lascerà il club biancoceleste per circa 3 milioni di euro. Nel pezzo ripreso dai colleghi de LaLazioSiamoNoi, si sottolinea che Lotito alla fine ha ceduto e accettato il pressing nerazzurro. Si attende l'ufficialità: l'ultimo ostacolo sarà rappresentato dalle visite mediche.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, è definito il programma anche delle visite mediche: il portiere sosterrà gli esami tra mercoledi e giovedì e dopodichè diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore nerazzurro.