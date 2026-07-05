Ivan Provedel diventerà molto presto un nuovo giocatore dell'Inter. Come evidenzia l'edizione odierna de Il Messaggero, il portiere classe 1994 lascerà il club biancoceleste per circa 3 milioni di euro. Nel pezzo ripreso dai colleghi de LaLazioSiamoNoi, si sottolinea che Lotito alla fine ha ceduto e accettato il pressing nerazzurro. Si attende l'ufficialità: l'ultimo ostacolo sarà rappresentato dalle visite mediche.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, è definito il programma anche delle visite mediche: il portiere sosterrà gli esami tra mercoledi e giovedì e dopodichè diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore nerazzurro.

Sezione: Mercato / Data: Dom 05 luglio 2026 alle 19:56
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione