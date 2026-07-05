Trevoh Chalobah è attratto dall'Inter ma per i nerazzurri c'è da superare l'ostacolo Chelsea. Il club nerazzurro, forte del sì ottenuto dal giocatore inglese, conta di convincere i Blues a dare il via libera per la sua partenza; da Londra, però, non intendono fare sconti sui 40 milioni chiesti per il difensore (che potrebbero anche essere 35 più bonus) e allora i nerazzurri, riporta Tuttosport, tengono sempre sotto controllo altri profili dopo aver definitivamente abbandonato la pista che portava a Oumar Solet

E in tal senso, oltre a Davinson Sanchez col quale, così come per Chalobah, si potrebbe profilare un nuovo duello col Como, viene fatto anche il nome del portoghese Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona, obiettivo sensibile pure per il Milan. Ma il favorito resta comunque il ragazzo di origini sierraleonesi, ora impegnato nei Mondiali con l'Inghilterra di Thomas Tuchel dove però non ha ancora giocato un mnuto. 

Sezione: Focus / Data: Dom 05 luglio 2026 alle 15:10
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.