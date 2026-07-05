L'Italia non è un Paese per giovani calciatori? E' vero solo in parte, secondo Gianfranco Zola, che per Sky Sport ha analizzato questo fenomeno in qualità di vice presidente della Lega Pro, per la quale ha lanciato un progetto per incentivare le squadre di questo campionato a lanciare i migliori prospetti: "Un ragazzo che ha potenzialità come Palestra deve fare un percorso che lo faccia crescere ulteriormente - le parole di Magic Box -. Questo vuol dire allenarsi in prima squadra, come feci io ai tempi del Napoli quando mi allenavo con Maradona. La vicinanza a questi giocatori ti cambia, ti porta a migliorare ed alzare il tuo livello. Spesso e volentieri anche gli errori che si fanno sono un'opportunità di crescita. In Italia dobbiamo migliorare perché cresciamo bene i giovani fino a una certa età, poi manchiamo nello step più importante, quello in cui si diventa giocatori veri. Dobbiamo fare qualcosa in più".