La Croazia ha concluso il proprio cammino al Mondiale con la sconfitta contro il Portogallo ai sedicesimi di finale, ma il ritorno a casa della Nazionale è stato accompagnato dall'affetto dei tifosi. All'aeroporto di Zagabria, infatti, diversi giocatori sono stati accolti calorosamente, nonostante l'eliminazione.

Tra i più applauditi c'era anche Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, autore del gol nella vittoria per 2-1 contro il Ghana durante la fase a gironi. Secondo quanto riportano i media croati, il classe 2003 si è fermato a lungo con i sostenitori presenti, firmando autografi, scattando fotografie e concedendosi ai tanti tifosi che volevano salutarlo.

L'accoglienza avrebbe sorpreso lo stesso Sucic, rimasto colpito dall'affetto ricevuto nonostante la delusione per l'eliminazione dal torneo. Insieme al centrocampista nerazzurro è stato celebrato anche Martin Baturina, giocatore del Como, protagonista del percorso della Croazia e impiegato dal commissario tecnico Zlatko Dalic in tutte e quattro le partite disputate al Mondiale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.