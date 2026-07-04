Per Bellanova c'era stato qualche sondaggio dalla Premier League. L'Atalanta intende fare cassa dalla sua cessione, intorno ai 15-20 milioni, ma potrebbe inizialmente accontentarsi di un prestito con obbligo di riscatto che scatterebbe a determinate condizioni. Secondo TMW, dopo che il giocatore è stato proposto sia al Napoli sia all'Inter, ecco che i partenopei potrebbero anche pensarci. La valutazione si colloca tra 15 e 20 milioni di euro, inferiore ai circa 24 milioni spesi dall’Atalanta due estati fa.