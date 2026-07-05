Possibile intreccio di mercato nella Capitale per Andrea Pinamonti, finito nel mirino sia della Roma che della Lazio. I giallorossi, alle prese con la costruzione della rosa da affidare a Gian Piero Gasperini, stanno valutando profili offensivi utili ad arricchire il reparto, con l’obiettivo di individuare un’alternativa affidabile a Donyell Malen.

Obiettivo Andrea Pinamonti come vice Malen

Tra le varie opzioni monitorate, secondo quanto riportato da Tuttosport, figura proprio l’attaccante del Sassuolo, considerato un profilo interessante per esperienza in Serie A e caratteristiche tecniche. Pinamonti piace alla Roma per la sua capacità di garantire presenza offensiva e soluzioni diverse nel corso della stagione, soprattutto in un’ottica di rotazioni e possibili cambiamenti di assetto. Il suo nome non rappresenta l’unica pista seguita dal club capitolino, ma rientra comunque tra quelli presi in esame per completare il reparto avanzato. Anche la Lazio, però, avrebbe mostrato attenzione nei confronti del centravanti classe 1999, aprendo di fatto la possibilità a un vero e proprio derby di mercato. La situazione resta quindi da monitorare, con entrambe le società pronte a valutare eventuali sviluppi nelle prossime settimane per capire se ci saranno margini di intervento concreto per arrivare al giocatore.