Denzel Dumfries saluta l’Inter dopo cinque anni e lo fa con un video affidato ai propri social: “È arrivato il momento di salutare qualcosa che ha significato tantissimo per me, l’Inter. Questi cinque anni insieme sono stati come delle montagne russe, con tanti alti e pochi bassi. Il ragazzo che era arrivato lascia oggi come uomo, marito e padre e il cuore colmo di gratitudine. Prima di tutti voglio salutare tutti i compagni che ho avuto il privilegio di incontrare. Abbiamo vinto, sofferto, celebrato insieme”.
E ancora: “Voglio salutare anche tutti i membri dello staff, siamo diventati una famiglia. Infine voglio ringraziare i tifosi, mi hanno sempre sostenuto e non era scontato. Ora è il momento di salutarci. Questo non è un addio, ma un arrivederci”.
Autore: Ludovica Ferrante
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