Il trasferimento al Real Madrid di Denzel Dumfries ora è ufficiale. L'olandese lascia l'Inter e firma con i Blancos fino al 2030 in seguito al pagamento della clausola presente nel precedente contratto con i nerazzurri. E il PSV Eindhoven, club che Dumfries conosce bene, avendoci giocato per tre stagioni ed essendone stato capitano, ci ha tenuto a complimentarsi con lui.

Così la squadra olandese ha salutato il giocatore: "Il nostro ex capitano, un esempio, uno dei giocatori più amati dai tifosi e ora un giocatore del Real Madrid. Siamo così fieri di te, Denzel". Anche l'Inter oggi ha salutato l'esterno destro oranje in un lungo comunicato, mentre Dumfries ha ricambiato con un video sui social.