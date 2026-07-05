L'ex calciatore Jamie Carragher ha criticato duramente la "bizzarra" decisione di Thomas Tuchel, CT dell'Inghilterra, di convocare Trevoh Chalobah, che tratta il trasferimento all'Inter, in piena crisi di terzini destri per l'Inghilterra. I Tre Leoni hanno dovuto affrontare diversi problemi in quel ruolo durante i Mondiali. Tino Livramento è stato costretto a rinunciare per infortunio, mentre anche Jarell Quansah e Reece James hanno avuto problemi fisici. Anche Djed Spence ha faticato a convincere.

Decisione bizzarra

L'ex difensore inglese ritiene che il problema sia interamente colpa di Tuchel. Intervistato da Sky Sports, l'icona del Liverpool ha dichiarato: "Tutto questo è riconducibile alle decisioni di Thomas Tuchel riguardo al ruolo di terzino destro. Non è andata bene fin dal primo giorno con la rosa che è stata selezionata. Non si tratta di essere furbi a posteriori. Ha convocato due giocatori molto inclini agli infortuni nel ruolo di terzino destro, e poi ha portato un altro terzino destro, Djed Spence, ma come terzino sinistro. Ma credo che far entrare Chalobah quando c'erano infortuni in quel ruolo sia stata una decisione bizzarra. Non è un terzino destro, quindi ti ritrovi inevitabilmente con una carenza di giocatori in quella posizione.