Scatterà domenica 28 agosto il campionato dell'Under 20 dell'Inter: alle ore 16.45, infatti, i nerazzurri giocheranno contro il Genoa la loro prima gara del campionato Primavera 1 2026-2027. Lega Serie A ha comunicato gli orari delle prime cinque giornate del torneo, ecco il dettaglio dei nerazzurri:

Domenica 23/08/2026 16.45 GENOA-INTER

Sabato 29/08/2026 11.00 INTER-EMPOLI

Venerdì 04/09/2026 17.00 BOLOGNA-INTER

Domenica 13/09/2026 15.00 INTER-CAGLIARI

Sabato 19/09/2026 13.00 MONZA-INTER

Sezione: Giovanili / Data: Mer 01 luglio 2026 alle 17:01
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.