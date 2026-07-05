L'Inter, come riporta oggi Libero, prosegue la propria strategia di mercato concentrandosi su due obiettivi principali: Anan Khalaili per la fascia destra e Trevoh Chalobah per la difesa. Due trattative differenti, entrambe ancora aperte, con la concorrenza del Como che continua a rappresentare un ostacolo per il club nerazzurro.

Como all'attacco per Chalobah, l'Inter conta sulla volontà del giocatore

Per il centrale inglese del Chelsea la concorrenza è concreta. Il Como è infatti pronto a presentare un'offerta da 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus, una proposta che si avvicina sensibilmente alle richieste del club londinese.

L'Inter, però, continua a fare leva sulla preferenza espressa dal difensore, che vedrebbe di buon occhio un trasferimento a Milano sponda nerazzurra. La volontà del giocatore potrebbe rivelarsi decisiva nelle prossime fasi della trattativa.

Khalaili resta la priorità

Prima di affondare il colpo in difesa, la dirigenza interista vuole chiudere l'operazione Anan Khalaili. I contatti con l'Union Saint-Gilloise proseguono dopo una proposta verbale da circa 25 milioni di euro, mentre resta da capire quando verrà formalizzata l'offerta ufficiale.

La trattativa viene descritta come non semplice anche per la gestione dei rapporti con l'entourage del giocatore e per la scelta di portare avanti i negoziati senza intermediari, con l'agente che viene raccontato come un tipo 'particolare'

Provedel atteso in settimana

Sul fronte portieri manca ormai soltanto l'ufficialità dell'arrivo di Ivan Provedel. L'estremo difensore dovrebbe essere annunciato nel corso della settimana, con un'operazione da circa 3 milioni di euro che porterà il portiere dalla Lazio all'Inter.

Sezione: Rassegna / Data: Dom 05 luglio 2026 alle 10:30
Autore: Ludovica Ferrante
vedi letture