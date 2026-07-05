Un rigore calciato perfettamente da Kylian Mbappé, al 19esimo gol in un Mondiale, permette a una Francia non particolarmente brillante di ottenere il pass per i quarti di finale in cui il prossimo 9 luglio affronterà il Marocco. Al Philadelphia Stadium i Bleus superano di misura un Paraguay coriaceo, che deve arrendersi solo al 70' per un penalty concesso dopo revisione VAR dopo un fallo subito da Desiré Doue

Pur non mostrando il gioco spumeggiante delle partite precedenti, la squadra guidata da Didier Deschamps approfitta del più classico degli episodi favorevoli e della tendenza eccessiva dei sudamericani di badare più a difendere che a creare opportunità nell'area avversaria.

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Dom 05 luglio 2026 alle 01:05
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.