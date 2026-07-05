Un rigore calciato perfettamente da Kylian Mbappé, al 19esimo gol in un Mondiale, permette a una Francia non particolarmente brillante di ottenere il pass per i quarti di finale in cui il prossimo 9 luglio affronterà il Marocco. Al Philadelphia Stadium i Bleus superano di misura un Paraguay coriaceo, che deve arrendersi solo al 70' per un penalty concesso dopo revisione VAR dopo un fallo subito da Desiré Doue.
Pur non mostrando il gioco spumeggiante delle partite precedenti, la squadra guidata da Didier Deschamps approfitta del più classico degli episodi favorevoli e della tendenza eccessiva dei sudamericani di badare più a difendere che a creare opportunità nell'area avversaria.
Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Dom 05 luglio 2026 alle 01:05
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
autore
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
Altre notizie - World Cup 2026 Diary
Altre notizie
Domenica 05 lug
Sabato 04 lug
- 23:46 Argentina, il Dibu Martinez: "Abbiamo sofferto, e soffriremo ancora"
- 23:33 Il Napoli studia il colpo a destra: tentativo per Bellanova?
- 23:19 Icardi, futuro ancora in Serie A? La suggestione arriva dall'estero
- 23:05 Inter Women, occhi sull'attaccante beninese Gbedjissi per sostituire Wullaert
- 22:51 Sosa: "Napoli? Inferiore solo all'Inter. E sulle altre big dico che..."
- 22:37 Chalobah, il Como non parteciperà ad aste. Nuova offerta solo in un caso
- 22:23 Hernanes: "Sono stato nel quartiere dei fratelli Esposito e..."
- 22:09 Spinaccé-Mantova, cosa manca per l'ufficialità: due dettagli da limare
- 21:55 Como, Ludi: "Chalobah? Molto forte, ma non c'è trattativa"
- 21:41 Inter, due testa a testa con il Como. Prende quota Davinson Sanchez?
- 21:27 L'ex Inter Salcedo: "Sono svincolato, ma mi sento al top. Sull'Italia..."
- 21:13 Como, pronto il rilancio per Chalobah? Il piano dei lariani. Ma l'Inter c'è
- 21:02 Ounahi e cinismo al top: il Marocco liquida il Canada e vola ai quarti
- 20:42 Mercato a rilento? Tra il Mondiale e il futuro: i tifosi interisti aspettano
- 20:28 Sebastiano Esposito, futuro ancora al Cagliari? L'idea di Pisacane
- 20:13 Stones offerto ancora all'Inter nelle ultime settimane: i dettagli
- 19:56 Francia, Doué: “Esordio Mondiale speciale. Le rotazioni? Siamo tutti importanti”
- 19:42 Il punto sulle mosse nerazzurre tra Khalaili e Chalobah: i dettagli
- 19:28 La Svizzera di Akanji guarda avanti, Zakaria: "Servirà una prova perfetta"
- 19:15 Pisa, Cocchi sempre nel mirino: i dettagli del possibile affondo
- 19:00 Mancini, trattativa ferma con la Roma: l’Inter resta vigile
- 18:45 De Pieri-Ascoli, nelle prossime ore l'ufficialità: la formula dell'operazione
- 18:30 Dal Belgio - Khalaili, l'Union Saint Gilloise non si smuove dalla richiesta
- 18:15 UFFICIALE - Roma Women, Gianpiero Piovani è il nuovo allenatore
- 18:01 Allerta meteo a Philadelphia, forte rischio di ritardi per Francia-Paraguay
- 17:55 Argentina-Capo Verde, il gesto di Tagliafico contro il protocollo IFAB: i motivi
- 17:40 Khalaili nella storia: può diventare il calciatore più costoso di Israele
- 17:25 Milan e Inter Women cambiano volto: tra addii, rinnovi e nuovi arrivi
- 17:11 Zagabria, folla per i calciatori della Croazia: tante foto e autografi per Sucic
- 16:47 Berenbruch, trattativa in stallo: non c'è accordo Inter-Cagliari sulla formula
- 16:33 Sky - Chalobah, il Como prepara il rilancio: nuova offerta per il Chelsea
- 16:20 Panathinakos, De Vrij non era prima scelta: in pole c'era un connazionale
- 16:05 Parte la macchina da soldi Champions. Ma è allarme per il gap competitivo
- 15:50 Francia, anche Tchouaméni salta il Paraguay: pronto Koné
- 15:35 Argentina, Scaloni: "Messi, Lautaro e Alvarez insieme? In futuro magari sì"
- 15:22 Francia-Paraguay si incendia: botta e risposta tra Dugarry e Chilavert
- 15:07 Juan Jesus, addio al Napoli: "Arrivai da finito, vado via da vincitore"
- 14:53 Hamann: "Kimmich dica addio alla Nazionale". Bisseck tra i sostituti
- 14:39 Cruz: "Passano gli anni, ma la cosa più bella è l'affetto dei tifosi"
- 14:24 L'ex compagno di Akanji ridimensiona la Svizzera. Ed è bufera social
- 14:10 Boto: "Palestra al Chelsea? Pensi di fare un grande passo avanti però..."
- 13:55 De Pieri verso l'Ascoli: ora Tomei dovrà fare delle valutazioni tattiche
- 13:41 Trevisani: "Dumfries lascia un vuoto enorme. Giudizio su Khalaili? Aspetto"
- 13:26 GdS - Khalaili cresciuto a pane e calcio. Ecco cosa ha impressionato l'Inter
- 13:12 Mondiali, via agli ottavi: ecco il programma e gli interisti in corsa
- 12:59 Condò: "Non mi stupirebbe un allargamento a 64 squadre nel 2030"
- 12:44 Lautaro in Argentina-Capo Verde: "Tanto impegno, ma è poco incisivo"
- 12:29 Corsera - Conte, Arabia in stand-by per l'Italia. Ma Mancini è favorito
- 12:14 CdS - Khalaili più vicino: sorpasso sul Napoli, via libera di Chivu
- 11:59 Spinaccé verso la Serie B: il Mantova a un passo dal giocatore
- 11:45 Argentina agli ottavi tra le critiche, stampa durissima contro l'Albiceleste
- 11:30 CdS - Pisilli punto fermo. L'Inter ci ha pensato, ma la Roma spara alto
- 11:15 TS - Khalaili, parte il conto alla rovescia. Sarà un affare alla Dumfries?
- 11:00 Roma Femminile, è addio con Rossettini: l'ex Inter Piovani in pole
- 10:45 TS - Solet accantonato, Chalobah è la priorità. E Chivu aspetta altri due colpi
- 10:30 PODCAST - Di Marzio: "Khalaili, Napoli arrivato prima ma non ha chiuso. Inter in pole"
- 10:15 TS - Chalobah, superato il Como: la trattativa ora entra nel vivo
- 10:00 CdS - Chalobah apre a Chivu, assalto Inter: ora va convinto il Chelsea
- 09:45 Euro 2032, entro il 31 luglio fino a dieci dossier alla UEFA
- 09:30 TS - Inter al fianco di Bastoni, il mercato al momento non è considerato
- 09:15 GdS - Scatto bruciante e duttilità: ecco chi è Khalaili, il prescelto di Chivu
- 09:00 CdS - Pastorello, mandato per trovare una nuova squadra a Pavard-Asllani
- 08:45 GdS - Chalobah dice sì all'Inter, adesso si cerca l'intesa con il Chelsea
- 08:30 GdS - L'Inter accelera per Khalaili, l'esterno ha fretta: vuole il nerazzurro
- 08:15 La Colombia vola agli ottavi: basta Arias, Ghana eliminato
- 08:00 NBA Europe, RedBird in pole position su Oaktree: presentata nuova offerta
- 02:40 Capo Verde terrorizza l'Argentina: Romero decisivo nei supplementari
- 00:00 Il rumore dei nemici